¿Por qué no se deben guardar los alimentos enlatados abiertos en la nevera?

¿Es peligroso guardar los enlatados en el congelador?

Este tipo de alimentos está diseñado para durar durante bastantes meses, siempre y cuando no se destapen. Es por eso que su fecha de vencimiento no es a tan corto plazo, por lo que se pueden almacenar con facilidad siempre y cuando no estén expuestos a temperaturas extremas y permanezcan perfectamente sellados.