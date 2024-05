¿Qué se le puede echar a un anturio para que florezca?

El portal El Mueble explica que esta planta se diferencia de otras por sus llamativas hojas de color rojo que pueden llegar a medir entre los 13 y 15 centímetros. Pero no todas las hojas son de ese tono, también hay variedades en amarillos, blancos o rosados. La ventaja del anturio es que es muy fácil de cuidar y es una mata apta para principiantes.

¿Cómo aplicar abono líquido para estas plantas?

Cuidados que se deben tener con esta planta

Luz: El anturio requiere bastante luz, pero lo ideal es que no sea directa. Es importante situar la planta junto a una ventana para que sus hojas puedan disfrutar del sol, pero sin llegar a quemarse.

Los anturios no requieren de muchos cuidados. | Foto: Getty Images

Se trata de una planta que requiere de ambientes húmedos. Si la casa no tiene las condiciones adecuadas, la planta no durará mucho tiempo, a menos que la persona sea constante con el riego. Una buena solución es que si no se tiene suficiente humedad en casa, se pulvericen sus hojas con agua.