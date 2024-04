Vinagre: así se debe utilizar para eliminar al popular ‘comején’

El comején, también llamado termita, es un insecto que devora la madera y puede llegar a deteriorar no solo muebles y sillas, sino también estructuras del hogar como pisos, por ejemplo.

Al ser amante de la madera, el comején tiene algunas preferencias y en la lista de especies que les gusta comer están el pino, la botarrama, el ciprés, la ceiba y el balso. No obstante, puede atacar otras. Se dice que la termita no suele atacar los muebles que están hechos con madera de cenízaro, cedro amargo o guanacaste, pero aun así se debe tener cuidado de que estos insectos no hagan presencia en la vivienda.