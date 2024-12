Los colados en el sistema TransMilenio ya se cuentan por miles. Según datos entregados por este sistema de transporte, al menos 67.000 usuarios a diario no pagan el pasaje lo que representa pérdidas por valor de 41.000 millones de pesos anuales.



Para contrarrestar ese fenómeno, que ha hecho carrera en el sistema, TransMilenio proyectó para el 2015 el cambio de torniquetes, estos medirán 1,70 metros y servirán para que no se pueda saltar sobre ellos como sucede actualmente. También está previsto el cambio del sistema en las puertas de las estaciones para el acceso y salida de los articulados.



Aunque estos anuncios ya tienen un cronograma, ahora un concejal quiere castigar a quienes se ‘cuelan’ en el sistema y con su conducta están ayudando a desfinanciar a TransMilenio.



Ante el Concejo de Bogotá se presentó un proyecto de acuerdo para castigar a los ‘colados’ el cual busca inicialmente que estos asistan a programas pedagógicos de convivencia ciudadana. A esta sanción se suma el trabajo comunitario que tendrán que hacer los ‘colados’ en obras públicas o de carácter ecológico, incluso, pedagogía ciudadana o asistencia humanitaria.



Pero las sanciones pedagógicas no son las únicas. El proyecto prevé que la Policía Metropolitana expulse del sistema a los colados tras recoger los datos verificados del infractor. Aunque por ahora es ilegal que se apliquen multas, el proyecto quiere que se orden sanciones monetarias que irían entre diez salarios mínimos legales diarios y cincuenta 50 salarios mínimos legales diarios.



Además está prevista una sanción pecuniaria para quienes usen el espacio de las estaciones para ventas ambulantes. Se aplicará multa entre 35 y 40 salarios mínimos legales diarios a la empresa propietaria de los productos.



“Con este proyecto se busca acabar con los colados diarios que tiene el sistema y que en varias ocasiones han ocasionado muertes por las imprudencias que cometen quienes ingresan sin pagar”, dijo el concejal Javier Palacio autor de la iniciativa.



El debate promete una amplia discusión en el Concejo ya que existen dudas sobre el grupo de policías y de funcionarios de la Alcaldía que tendrán la tarea de expulsar a los colados, la razón no existe suficiente pie de fuerza para que la Policía asuma esa tarea.