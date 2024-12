Más de 261.000 deudores del sector financiero han accedido a las medidas implementadas por los establecimientos de crédito para mitigar su situación crediticia en la actual cyuntura por crisis del coronavirus.

Al corte del 27 de marzo, 261.204 deudores – entre personas naturales y jurídicas – han accedido a los beneficios ofrecidos por el sistema financiero. Esto tienen alrededor de 306.557 créditos por un saldo de cartera de $6,9 billones, según datos de la Superintendencia Financiera de Colombia.

La Superfinanciera también definió las características mínimas que deben tener las medidas aplicables a los deudores de crédito afectados por la coyuntura derivada del covid -19, “con el fin de lograr un mayor nivel de efectividad de dichas medidas y que cada vez más hogares y empresas se beneficien”, afirmó el Superintendente Financiero, Jorge Castaño.

Según el ente de control, las caractetisticas mínimas que deben incorporar las entidades en sus planes de apoyo son el no aumentar las tasas de interés, el no cobro de intereses sobre intereses y el beneficio de no reporte a las centrales de riesgo por acogerse a algún programa de beneficios. Además, el ente de control y vigilancia impartió instrucciones para que las entidades informen de manera clara a los consumidores financieros acerca de las características de las figuras empleadas para ajustar las condiciones de los créditos en la coyuntura actual.