Confidenciales Polémica por opinión de Alejandro Gaviria sobre fallo de juez con prueba PCR y desconcierto entre los viajeros

La exigencia de la prueba PCR para el ingreso a Colombia por vía aérea, se ha metido en un huracán de conceptos que tienen desconcertados a los viajeros internacionales. En el tira y afloje entró el economista Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, quien fuera ministro de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos, dijo que el fallo que está tratando de obligar al Ministerio de Salud a establecer que la exigencia de la prueba para los viajeros que llegan al país debe ser obligatorio es “un despropósito, y amenaza al orden institucional”.

La polémica en las redes sociales no se hizo esperar. Pero, más allá de eso, está la incertidumbre de los visitantes o ciudadanos nacionales que deben ingresar al país en esta alta temporada de viajes, debido a las celebraciones de fin de año. El Ministerio de Salud volvió a decir este jueves que, “mientras no se aplique el fallo, la situación sigue igual”, es decir: no se exigirá la prueba. El argumento del MInisterio es que se afectarían al menos 120.000 viajeros con la exigencia de la prueba, la cual, según ha enfatizado la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OPS, no tiene sentido, pues, si llegara a haber un contagiado en un vuelo, aún con la exigencia de la prueba negativa, podría viajar sin que se notara que es portador del virus.

Lo importante de todo esto es que se entre en la cordura y no solo se vuelva un tema de ‘yo tengo la razón’, sino que se piense en lo que realmente necesita el ciudadano que requiere viajar.