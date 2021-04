Confidenciales ¿Quién está contra Daniel Quintero?

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, vive momentos de turbulencia. La crisis de EPM, donde han pasado tres gerentes en menos de 18 meses, lo puso en el centro de la tormenta política más grande que ha tenido la capital paisa desde la Alcaldía de Luis Pérez, a principios de la década pasada.

Y aunque Quintero ha dado más de un papayazo con sus salidas en falso en Twitter, que parecen mostrarlo como un improvisador, también es cierto que ha recibido una oposición férrea de quienes antes tenían el poder y lo perdieron en las elecciones pasadas.

Justo en la mañana de este jueves se conoció que una carta firmada por decenas de ciudadanos fue publicada como pauta en periódicos importantes del país. Allí se le dice al alcalde: “Usted fue elegido por voto popular gracias a sus actitudes de independencia y a sus promesas de transparencia. Pero hasta ahora, ha prevalecido una avalancha de denuncias ciudadanas alrededor de dudosas alianzas políticas y el mal manejo de los patrimonios institucionales y sociales más apreciados de nuestra ciudad”.

Con la carta instan a Quintero a que no desmorone los logros obtenidos en anteriores administraciones, donde brilló la alianza público-privada. Sin embargo, ahora no llama la atención el mensaje, si no la capacidad de los emisarios, que pudieron pagar millones de pesos porque su pieza circulara a nivel nacional.

En su cuenta de Twitter, el alcalde Quintero dice: “Hoy 1,000 millones de pauta en todo medio de comunicación nacional o local sin importar el tamaño. Ese es el poder arrogante del GEA y de una élite que con plata y a toda costa pretende recuperar el poder que les quitó la ciudadanía”.

Más allá de cualquier polémica, la ciudadanía organizada en Medellín que las salidas en falso alrededor de EPM están fortaleciendo la revocatoria. ¿Tiene Quintero los días contados?