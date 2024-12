Un punto controvertido es la percepción de que todo el acuerdo de La Habana podría ser elevado a la categoría de acuerdo especial del derecho internacional humanitario. Eso seguramente no será así. Solo los puntos directamente relacionados con el DIH (el cese al fuego, la búsqueda de desaparecidos, la reparación a las víctimas y las garantías de no repetición, etcétera) entrarán automáticamente a esa categoría. Pero los demás, no relacionados directamente con el DIH, quedarán por fuera: la participación política, el narcotráfico, el catastro, el fondo de tierras y los subsidios económicos. Sobre el punto clave, el de la Jurisdicción Especial para la Paz, hay un debate en torno a cuál de las dos categorías pertenece.