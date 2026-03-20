Álvaro Uribe publica los cinco mantras a seguir por los miembros del Centro Democrático en la campaña por Paloma Valencia

El uribismo cierra filas alrededor de Paloma Valencia en medio de la agitada campaña presidencial. En un comunicado de prensa, el expresidente compartió los cinco principios básicos que regirán la campaña. En su mensaje, señala que está dirigido a “credenciales y militantes” del partido.

Álvaro Uribe habló de las “condiciones” para la unidad entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella

“Respetuosamente, a credenciales y militancia del Centro Democrático:

Difundir los valores y las tesis de Paloma. Ayudar a crear comités cívicos, multipartidistas y con personas independientes. Visitar empresas, trabajadores y directivos, y explicar nuestra visión de economía fraterna. Llevar propuestas claras y bien estructuradas a las universidades. Visitar la totalidad de municipios del país. Excepción: llegar por Facebook".

La comunicación está firmada por el expresidente y el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo.