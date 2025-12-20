CONFIDENCIALES

Así habría llegado Verónica Alcocer de regreso a Colombia: ¿viajó por tierra hasta Rusia por más de 30 horas?

Alcocer apareció en Bogotá el pasado martes 16 de diciembre en el palacio presidencial, en el inicio de la novena de aguinaldos.

Redacción Confidenciales
20 de diciembre de 2025, 5:43 a. m.
La primera dama Verónica Alcocer completa una semana en Colombia tras su regreso de Estocolmo, donde permaneció varios meses sin poder salir porque fue incluida en la Lista Clinton y ninguna aerolínea le vende un tiquete aéreo, según el presidente Petro. El hermetismo en la Casa de Nariño es total y nadie se atreve a confirmar cómo regresó Alcocer al país.

No obstante, hay una tesis que cobra fuerza y tiene lógica. Tras la visita de su amigo Manuel Grau a la capital sueca, a finales de noviembre, ella habría viajado por ferry y carretera por más de 30 horas hasta Rusia y de allí habría tomado un avión con destino a La Habana, Cuba, dos naciones poco afines a Estados Unidos. Alcocer apareció en Bogotá el pasado martes 16 de diciembre en el palacio presidencial, en el inicio de la novena de aguinaldos. Luego nadie la volvió a ver. ¿La primera dama contará ese episodio?

