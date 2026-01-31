CONFIDENCIALES

Así será el formato del encuentro entre Donald Trump y Gustavo Petro

Los presidentes estarán acompañados por dos delegados del Gobierno.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
31 de enero de 2026, 9:09 a. m.
Gusatvo Petro Donald Trump
Gusatvo Petro Donald Trump Foto: Presidencia / AP

El próximo 3 de febrero será la esperada reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca. Para el encuentro, que tendrá tratamiento de visita de Estado, se definió esta semana que el formato será de 1 + 2, es decir, que los presidentes estarán acompañados por otros dos delegados del Gobierno.

Reunión Petro y Trump: por qué este encuentro puede redefinir la relación entre Colombia y Estados Unidos

En el caso de Colombia, al presidente Petro lo acompañará en la Casa Blanca la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y el embajador Daniel García-Peña. No obstante, también asistirá el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien detallará la verdadera situación de los cultivos ilícitos en Colombia y cómo avanza la guerra contra las drogas.

Más de Confidenciales

María Fernanda Cabal

Todo apunta a que María Fernanda Cabal renunciará al Centro Democrático

Gusatvo Petro Donald Trump

Así será el formato del encuentro entre Donald Trump y Gustavo Petro

Gustavo Petro Laura Sarabia

Gustavo Petro contra Laura Sarabia: los detalles del más reciente choque

Presidente Gustavo Petro.

El examen médico frustrado que la oposición ha pedido para el presidente Petro

Álvaro Uribe Vélez Senado Urna

¿Álvaro Uribe regresará al Senado? Algunos renunciarían a su curul para garantizarlo

Gusatvo Petro Daniel Noboa

Daniel Noboa y Gustavo Petro ni se hablaron en una reciente cumbre en Panamá

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, en nuevo viaje por países de África

El silencio de Francia Márquez

X

El ‘taco trade’ de Donald Trump, ¿qué significa?

Juan Felipe Lemos y Lina García.

Exconcejal que se enfrentó al Centro Democrático buscará llegar a la Cámara de Representantes por Antioquia

Alejandro Jaramillo Fonseca, candidato a la Cámara de Representantes.

Acabar la informalidad, una de las apuestas de la lista a la Cámara por Bogotá de Juan Carlos Pinzón

Noticias Destacadas