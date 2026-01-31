Así será el formato del encuentro entre Donald Trump y Gustavo Petro

El próximo 3 de febrero será la esperada reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca. Para el encuentro, que tendrá tratamiento de visita de Estado, se definió esta semana que el formato será de 1 + 2, es decir, que los presidentes estarán acompañados por otros dos delegados del Gobierno.

Reunión Petro y Trump: por qué este encuentro puede redefinir la relación entre Colombia y Estados Unidos

En el caso de Colombia, al presidente Petro lo acompañará en la Casa Blanca la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y el embajador Daniel García-Peña. No obstante, también asistirá el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien detallará la verdadera situación de los cultivos ilícitos en Colombia y cómo avanza la guerra contra las drogas.