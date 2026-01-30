Confidenciales

EE. UU. le otorgó visa diplomática al ministro del Interior, Armando Benedetti: ¿viajará con Petro a la reunión con Trump?

El funcionario había sido incluido en la lista Clinton.

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 9:13 p. m.
Armando Benedetti ministro del Interior recibió una visa diplomática para viajar a EE.UU.
Armando Benedetti ministro del Interior recibió una visa diplomática para viajar a EE.UU. Foto: Pantallazo de la transmisión de la Presidencia del consejo de ministros del 10 de diciembre de 2025.

Se siguen ultimando detalles de la reunión que se realizará entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

El encuentro se desarrollará el 3 de febrero, en Washington, en la Casa Blanca, en medio de una fuerte tensión entre ambos mandatarios que ha dejado a Colombia en una profunda crisis diplomática con Estados Unidos.

Sin embargo, este viernes 30 de enero, trascendió que al ministro del Interior, Armando Benedetti, la administración de Trump le otorgó una visa diplomática. Se espera que se confirme si el alto funcionario del Gobierno nacional acompañará al presidente Petro a la Casa Blanca.

La visa le fue concedida pese a que Benedetti fue incluido en la lista Clinton por determinación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sanción que también recibió el mandatario colombiano Gustavo Petro, la primera dama Verónica Alcocer y uno de los hijos del presidente, Nicolás Petro.

Confidenciales

Confidenciales

Confidenciales

Confidenciales

Confidenciales

Confidenciales

Confidenciales

Política

Política

Confidenciales

Cabe reseñar que Estados Unidos también le otorgó una visa diplomática al presidente Gustavo Petro, quien, de acuerdo con fuentes del alto Gobierno, permanecerá en Estados Unidos durante cinco días.

