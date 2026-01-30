Se siguen ultimando detalles de la reunión que se realizará entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

El encuentro se desarrollará el 3 de febrero, en Washington, en la Casa Blanca, en medio de una fuerte tensión entre ambos mandatarios que ha dejado a Colombia en una profunda crisis diplomática con Estados Unidos.

Sin embargo, este viernes 30 de enero, trascendió que al ministro del Interior, Armando Benedetti, la administración de Trump le otorgó una visa diplomática. Se espera que se confirme si el alto funcionario del Gobierno nacional acompañará al presidente Petro a la Casa Blanca.

La visa le fue concedida pese a que Benedetti fue incluido en la lista Clinton por determinación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sanción que también recibió el mandatario colombiano Gustavo Petro, la primera dama Verónica Alcocer y uno de los hijos del presidente, Nicolás Petro.

Cabe reseñar que Estados Unidos también le otorgó una visa diplomática al presidente Gustavo Petro, quien, de acuerdo con fuentes del alto Gobierno, permanecerá en Estados Unidos durante cinco días.