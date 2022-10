Confidenciales Aunque Roy Barreras prometió trabajar toda la semana, el Senado se va de vacaciones por 7 días

En Colombia se decretó la semana de receso para los establecimientos de educación preescolar, básica y media del país, con la finalidad de que tuvieran unos días de descanso. Por eso se incorporaron al calendario académico cinco días de vacaciones en la semana inmediatamente anterior al día feriado en que se conmemora el descubrimiento de América, es decir, el 12 de octubre.

Sin embargo, en el Congreso parece que se incluyeron esos días de descanso; desde hace tiempo, vienen tomándose esos días que únicamente se destinaron para los estudiantes. Aunque los legisladores cuentan con un período de vacaciones de cuatro meses al año, sumado a los descansos de la Semana Santa, ahora incorporaron la semana de receso escolar.

Aunque Roy Barreras ha prometido que será el líder del cambio y “meterá el acelerador” para sacar adelante doce reformas constitucionales, lo cierto es que en Legislativo nada ha cambiado; el acelerador no se ve por ningún lado y ni la mitad de las iniciativas prometidas se está tramitando.

Sumado a ello, Barreras dijo que pondría a trabajar de lunes a viernes al Congreso, pero poco a poco su promesa con los colombianos se ha ido desvaneciendo. Muestra de ello es que los congresistas también se van de semana de receso y las actividades legislativas volverán el 18 de octubre.

Además, no se entiende que el Pacto Histórico esté liderando la reducción de las vacaciones y la disminución del salario, mientras Barreras los sigue mandando a descanso. Muchos de los senadores no estuvieron de acuerdo con la medida, pero no les quedó otro camino que aceptar las posturas de la mesa directiva.

Con esas decisiones del presidente del Congreso, es entendible por qué el Congreso es una de las instituciones con la imagen desfavorable más alta del país.