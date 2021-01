Confidenciales “Camilo Enciso posa de independiente pero hoy es funcionario de Claudia López”: Miguel Uribe

El exsecretario de gobierno de Bogotá Miguel Uribe le respondió al exsecretario de transparencia del Gobierno Santos, Camilo Enciso, quien lo vinculó con contratos de la subcuenta que maneja recursos para covid-19 que maneja la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD: “No es cierto que yo esté vinculado a la subcuenta que maneja recursos para el covid-19 o que haya promovido la contratación de algún funcionario para trabajar en ese equipo”.

Esta es mi respuesta a la calumniosa columna de Camilo Enciso en #LosDanieles, quien posa de independiente pero es hoy funcionario de Claudia López. pic.twitter.com/ShmoJqZfwB — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) January 17, 2021

Miguel Uribe fue enfático al decir que no tiene contratos en esa unidad para atender la covid, que solo conoce cuatro personas de las setenta que integran esa oficina y que el hecho de que lo hayan apoyado en campaña no quiere decir que ellos y él no puedan volver a trabajar en el sector público. Además el excandidato a la Alcaldía de Bogotá contraatacó y publicó un video en el que sostiene que “Camilo Enciso posa de independiente pero hoy es funcionario de Claudia López”. Explica además que Enciso trabaja en la Veeduría Distrital con Guillermo Rivera “exministro de Santos y quien apoyó a Claudia López”.

Finalmente, Miguel Uribe le reclama a Camilo Enciso diciéndole que él tiene mucho que explicar sobre el escándalo de Odebrecht.

Este es el resumen del contrato de Camilo Enciso con la Veeduría Distrital que está disponible en el SECOP.