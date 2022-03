Confidenciales Caso Uribe | Defensa del expresidente recibió un fuerte llamado de atención por parte de la jueza

La jueza 28 de Conocimiento se vio obligada a interrumpir la intervención del abogado Jaime Lombana Villalba mientras exponía sus argumentos para apoyar la petición de la Fiscalía General de precluir la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por su presunta participación en los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

La funcionaria judicial prendió su cámara y le anunció a Lombana que sería la primera y última vez que lo interrumpiría. “Aquí el debate suyo no se debe centrar en lo que la Corte (Suprema), usted considera, dejó de hacer. Esas manifestaciones que usted está haciendo no me servirán para resolver”.

Debido a esto. le pidió que su argumentación únicamente haga referencia a los detalles que mencionó la Fiscalía General, representada en Gabriel Jaimes Durán, para pedir la preclusión de la investigación. Cualquier otro señalamiento o mención debe ser presentado en otro escenario, puesto que como jueza de Conocimiento únicamente puede referirse a lo que presente el ente investigador.

“Yo me voy a fundamentar en la decisión con lo que me presentó la Fiscalía. Por favor, doctor, limítese a hacer esa valoración, mas no en ataques a lo que usted considera que la Corte le vulneró al doctor Álvaro Uribe Vélez”. Tras este llamado de atención, el abogado Jaime Lombana anunció que iba atender la solicitud de manera inmediata.

En su intervención, Lombana había cuestionado el actuar de la Corte Suprema de Justicia al considerar que había vulnerado los derechos fundamentales de Uribe a su legítima defensa y debido proceso, señalando que él tuvo información de primera mano de personas que lo habían acusado de tener vínculos con los grupos paramilitares y que se querían rectificar.

Tras esto, convocó a sus abogados para que recolectaran estas versiones y certificaran si estas personas habían sido presionadas o recibido algún tipo de beneficio económico para acusarlo a él y a su hermano Santiago de fundar el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Antioquia.

“Yo no sé si en el nacionalsocialismo o en el derecho soviético o en Cuba, pero en Colombia, en un Estado democrático, todavía es posible y es un derecho natural interrogar a cualquier testigo favorable o desfavorable, de cargo o de defensa”, aseguró Lombana.

El hecho de que se hubiera buscado a los testigos para interrogarlos y conocer su versión es parte “esencial” del debido proceso “y la dignidad humana”, asegurando que al expresidente Uribe nunca se le dieron estas mínimas garantías. “Estoy seguro que si no se llamara Álvaro Uribe Vélez la hubiera tenido”.

Este viernes se tiene programada la última diligencia de intervención de los abogados del expresidente Uribe tras la petición de preclusión solicitada por la Fiscalía General por falta de elementos probatorios. Tras esta intervención se tiene programada una audiencia en la que el exmandatario presentará, durante dos horas, sus argumentos.

Después de esto, la jueza 28 de Conocimiento deberá fijar una fecha en la que leerá su decisión, es decir, si archiva el caso o, por el contrario, el expediente pasa a juicio. Sea cual sea la decisión, las dos partes podrán presentar recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.