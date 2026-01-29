Clara López inscribirá su candidatura presidencial: “Una alternativa para dar continuidad al proyecto liderado por Gustavo Petro”

Clara López inscribirá su candidatura presidencial este 31 de enero, convirtiéndose en la primera aspirante en presentarse formalmente para la contienda de mayo, según su equipo de campaña.

“Clara López se consolida como una figura de consenso, diálogo y experiencia dentro del sector de la izquierda y el progresismo, con una propuesta política orientada a la construcción de un acuerdo nacional que permita superar la polarización política y social del país”, se lee en un boletín de prensa.

El mismo equipo de trabajo de López reseñó que la aspiración presidencial plantea “una alternativa democrática para dar continuidad al proyecto de transformaciones liderado por el presidente Gustavo Petro, convocando a distintos sectores políticos y sociales alrededor de una agenda común que promueva una economía de los derechos que impulse la justicia laboral y el desarrollo productivo”.