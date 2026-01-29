Confidenciales

Clara López inscribirá su candidatura presidencial: “Una alternativa para dar continuidad al proyecto liderado por Gustavo Petro”

López irá sola a la primera vuelta presidencial, programada para el 31 de mayo. Se distanció de la consulta de la izquierda.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 4:21 p. m.
Clara López Obregón.
Clara López Obregón. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Clara López inscribirá su candidatura presidencial este 31 de enero, convirtiéndose en la primera aspirante en presentarse formalmente para la contienda de mayo, según su equipo de campaña.

“Clara López se consolida como una figura de consenso, diálogo y experiencia dentro del sector de la izquierda y el progresismo, con una propuesta política orientada a la construcción de un acuerdo nacional que permita superar la polarización política y social del país”, se lee en un boletín de prensa.

El mismo equipo de trabajo de López reseñó que la aspiración presidencial plantea “una alternativa democrática para dar continuidad al proyecto de transformaciones liderado por el presidente Gustavo Petro, convocando a distintos sectores políticos y sociales alrededor de una agenda común que promueva una economía de los derechos que impulse la justicia laboral y el desarrollo productivo”.

Clara López no participará en la consulta de la izquierda: irá a la primera vuelta presidencial

Más de Confidenciales

Clara López Obregón

Clara López inscribirá su candidatura presidencial: “Una alternativa para dar continuidad al proyecto liderado por Gustavo Petro”

Gustavo Petro, durante el acto de firma del comodato del Hospital San Juan de Dios

Gustavo Petro defiende su discurso: “Hablar de temas sexuales no es disparate”

La magistrada Mary Lucero Novoa Moreno fue elegida como nueva presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.

Mary Lucero Novoa fue elegida como nueva presidenta del Consejo Superior de la Judicatura

Presidente Gustavo Petro.

Centro Democrático denuncia a Gustavo Petro por posible participación en política

Abelardo de la Espriella recibió el respaldo de Creemos.

Creemos, el partido de Fico Gutiérrez, se unió formalmente a Abelardo de la Espriella: “Juntos vamos a defender la institucionalidad”

Los procesos relacionados con presuntas irregularidades en la campaña presidencial que enredan a Ricardo Roa también se sumaron a la reasignación.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, destapa alternativas frente a duro cobro de Ecuador por transportar crudo colombiano

Candidato presidencial Federico Gutiérrez.

Fico Gutiérrez respalda al expresidente Álvaro Uribe en la lucha por derrotar a la izquierda: “Recuperaremos a Colombia”

Juan Sebastián Gómez Gonzáles Representante a la Cámara por el Nuevo Liberalismo vicepresidente de la Cámara de Representantes Bogota julio 30 del 2025

“Derecho a pedir ayuda”: Juan Sebastián Gómez propone atención gratuita en salud mental

Vicky Dávila quedó encerrada en un ascensor en Corabastos

El tremendo susto de Vicky Dávila y su equipo tras quedar encerrados en un ascensor en Corabastos

Nhora Mondragón y Angie Rodríguez.

La nueva directora del Dapre sacudió al equipo de asesores de Angie Rodríguez y designó a 11 personas en menos de 48 horas

Noticias Destacadas