Claudia es Petro: el revelador video de la exalcaldesa que se ha viralizado en las redes

La estrategia de Claudia López para desmarcarse del presidente Gustavo Petro criticándolo no le está saliendo bien. En los últimos días, en las redes sociales revivieron una entrevista de la entonces alcaldesa con SEMANA en diciembre de 2022, en la que se mostró más petrista que Petro. “Yo voté por Petro, creo en el cambio que él representa, a mí me ilusiona esta época de cambio, sé que los cambios generan temor e incertidumbre, pero, carajo, al fin ganamos, y volvería a votar por Petro sin duda”. El propio mandatario también la dejó en evidencia y compartió un trino en el que Claudia, que hoy critica a Petro por la salud, decía: “Vamos a eliminar las malas EPS, eliminaremos los intermediarios que no agregan valor”. El pez muere por la boca, dice el dicho.