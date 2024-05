“Los taurinos pueden ser una minoría numérica, mas no una constitucionalmente protegida”: Cámara vota prohibición de las corridas

“Los taurinos pueden ser una minoría numérica, no significa eso que sean una minoría constitucionalmente protegida. Son dos cosas totalmente distintas. Ellos son una minoría numérica que le ha impuesto a Colombia un espectáculo de maltrato animal con el que la inmensa mayoría de colombianos no está de acuerdo y no son una minoría constitucionalmente protegida porque usted no puede comparar la historia de los taurinos con la historia de a quienes esta sociedad de verdad les ha negado la posibilidad de desarrollar su proyecto de vida como la comunidad LGTBIQ+ o las comunidades indígenas y negras”, aseveró el congresista.