Se salvó el proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros en el país: Cámara negó proposición de archivo

Las proposiciones para archivar el proyecto fueron negadas con 82 votos por el No y 71 votos por el sí.

No obstante, ahora el panorama político de este articulado es diferente. El proyecto ley nació en la bancada del Pacto Histórico y llegó al Congreso como un proyecto apadrinado por el Gobierno, con la firma del exministro de Cultura encargado Jorge Zorro.

El actual texto que se discute en el Congreso es de autoría de la senadora Esmeralda Hernández y busca acabar las corridas de toros planeando un plan de reconversión laboral para las familias que demuestren que su sustento depende de esas prácticas. Es decir, no afecta otras prácticas con animales como las corralejas o las peleas de gallos.

“No se va a prohibir de un día para otro, tendremos un proceso de transición para identificar a los trabajadores taurinos y elaborar un proceso de reconversión con su participación. Si uno revisa hoy las plazas de toros, la mayoría está abandonada porque la gente no quiso volver a corridas de toros. No las siguieron haciendo, se perdió la tradición y, por tanto, no las pueden retomar”, dijo la senadora Hernández recientemente en una conversación con SEMANA.