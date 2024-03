“Somos una minoría perseguida”: taurinos reaccionan a proyecto que busca prohibir corridas de toros. Está a un debate de ser aprobado

G.S.: Creo que no es un nuevo contraste. El año pasado se hundieron dos, pero es que se hunde uno e inmediatamente nace otro proyecto. Hay tres congresistas animalistas . Es triste que con tantos problemas graves que tiene este país (niñez, hambre, sed, niños reclutados para grupos insurgentes) y esta gente preocupada por unos toros. Es una falta de todo. En Colombia al año no alcanzan a morir 200 toros, muere menos de un toro por día. O sea que hay muchos más niños afectados por los problemas sociales que toros muriendo y esta gente preocupada por prohibir unas corridas. ¿Por qué no le trabajan a lo importante y esencial?

G.S.: Nosotros también estamos cediendo, por ejemplo, en la pica, en que sea a menos de la mitad del tamaño, en los tiempos que hoy en día se aplican. Lo mismo ocurre con las banderillas: unas banderillas mucho más pequeñas que las que hoy en día se usan. Y lo mismo con la entrada a matar: estamos limitando que si el torero no puede entrar a matar en dos o tres oportunidades, ya no puede seguir intentando matar. Y también no se le está dando cualquier cantidad de tiempo como se le daba antes para poder despachar al toro, sino que se le limita. En ese caso, el toro entraría a los toriles y moriría. Moriría allá adentro como ellos pretenden, porque el toro de todas maneras después se sacrifica porque un toro, una vez ya toreado, ya no sirve sino para alimentarnos.