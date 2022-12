Confidenciales “Colombia, camino a ser un narcoestado”: María Fernanda Cabal arremete contra propuesta de Petro sobre cultivos de coca

El presidente Gustavo Petro levantó la polémica este viernes al anunciar que su Gobierno permitirá que el campesino siga cultivando hoja de coca mientras que la sustitución de cultivos ilícitos funcione y así pueda, según el jefe de Estado, trasladarse definitivamente a una opción de cosecha legal.

En el marco de la primera Asamblea Nacional Cocalera que se llevó a cabo en El Tarra, en el departamento de Norte de Santander, dio instrucciones el presidente Petro al Gobierno para que se diseñe un programa que cumpla con la finalidad de entregar un negocio sólido y sostenible a los campesinos.

“Se debe diseñar un programa para que un campesino pueda seguir con la hoja de coca mientras funcione el cultivo sustitutivo. Nos van a decir que conviven con ese satán, no, convivimos con la realidad, no solamente no cometer los errores del pasado, se puede hacer con un proceso de diálogo”, sostuvo Petro.

Y añadió en su declaración: “Los funcionarios públicos deben venir al territorio, claro que tenemos que sacar al campesino, tenemos que pasar a otras eras, la producción de la sustitución de cultivos en bruto debe convertirse en industria, no solo es plantar hoja de cacao, sino que tiene que haber una chocolatería en la misma región”.

Esta propuesta no cayó nada bien en la oposición, desde donde salieron a asegurar que el jefe de Estado estaría siendo permisivo con el narcotráfico.

Una de las más críticas fue la senadora María Fernanda Cabal, quien llegó a hablar incluso de que en Colombia se estaría construyendo un “narcoestado”.

“Colombia camino a ser un narcoestado. Mientras haya coca habrá terrorismo, que se alimenta del narcotráfico al que hoy le abren las puertas”, apuntó la congresista.