“¿Comida Saludable”?, así le cuestiona María Fernanda Cabal a Petro el mercado que adquieren para la Casa de Nariño

“Se me ocurrió a mí, con mi equipo, preguntarle al Departamento Administrativo de Presidencia qué es lo que come el mitómano, hipócrita y mentiroso de Gustavo Petro, así como la engañadora de Francia Márquez. ¿Qué es lo que ellos comen que tanto les recomiendan a los colombianos cuidar su salud? Me respondieron el derecho de petición, ¿sabe cuánto da la lista del mercado de Gustavo Petro? 30 millones de pesos”, cuestionó el congresista.