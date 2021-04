Confidenciales Confeccionistas se van con toda contra el gobierno Duque: ¿por qué?

¿La Cámara de la Confección se convirtió en un gremio molesto para el Gobierno? SEMANA conoció que en los últimos días, el Gobierno Nacional sostuvo dos reuniones con un pequeño grupo de empresarios de la confección para afinar detalles del Decreto 414 de 2021 –firmado este viernes– que modifica los aranceles para la importación de la confecciones.

En total, 19 empresas habrían asistido a la reunión, algunas de ellas agremiadas a la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (Cccya). No obstante, a las reuniones no fue invitado el gremio en mención. Vale recordar que hace unas semanas, la agremiación de las confecciones le pidió al presidente Iván Duque la asignación de un ministro de Comercio ad hoc, debido a la “desatención” que ha tenido el titular de la cartera, José Manuel Restrepo, con este sector.

Fuentes confirmaron que este viernes el Gobierno llevó a cabo una nueva reunión con un grupo de 19 empresarios y posteriormente fue firmado el Decreto 414 de 2021, documento en el que no habrían contado con el respaldo del gremio. “Este resulta ser un decreto insuficiente y no lo apoya el gremio, porque no es una reforma integral para el sector de las confecciones. Aquí lo que está en juego es la pérdida masiva de empleos. Yo creo que el Ministro parece más preocupado con lo que pasa con los empleos de Asia y con las rentabilidades de las medianas y grandes superficies que lo que en verdad pasa en Colombia con una supuesta reactivación económica. Esto es un falso amanecer”, afirmó Camilo Rodríguez, presidente de la Cccya.

“Estas medidas son como darle un acetaminofen a un paciente que tiene cáncer”, concluyó el líder gremial.