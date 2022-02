Confidenciales ¿Cuánto le costarán las vallas a Katherine Miranda?

Tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de ordenar el desmonte de las vallas de Katherine Miranda en las que ella pide que “no nos abudineen el país”, las pérdidas económicas para la congresista no serán tan altas. SEMANA conoció que la Alianza Verde le autorizó un crédito de 150 millones de pesos que deberá pagar con la reposición de votos. Miranda instaló siete vallas en Bogotá durante dos meses. Unas costaron unos 6 millones, pero otras llegaron a los 20, una cifra que se multiplica de acuerdo con el tiempo en que estén expuestas y dependiendo de su ubicación. Ante la decisión, Miranda no desmontará las estructuras, pero sí cambiará las lonas, es decir, un gasto que no superaría los 10 millones. El problema para Karen Abudinen, quien radicó la denuncia contra Miranda, es que la nueva publicidad tendrá el mismo discurso de corrupción en el MinTIC. Antes de eso, la congresista tutelará la decisión del CNE.