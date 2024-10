“¿Cuántos Diego Cancino hay en el Congreso?”: Catherine Juvinao pide “rodear” a denunciantes de violencia sexual

Cuando una mujer denuncia lo hace también en favor de muchas otras que por distintas circunstancias no lo hacen, o sienten que no pueden hacerlo. El sistema revictimiza. Los indolentes descreen. Los cínicos ignoran. Toda mi solidaridad y admiración para Viviana por armarse de… https://t.co/L4u8KMVBwU

“Cuando una mujer denuncia lo hace también en favor de muchas otras que por distintas circunstancias no lo hacen, o sienten que no pueden hacerlo. El sistema revictimiza. Los indolentes descreen. Los cínicos ignoran. Toda mi solidaridad y admiración para Viviana por armarse de valentía. Si tocan a una nos tocan a todas, no importa la orilla política”.