Curiosa declaración de Petro, dijo que Jesús “era judío palestino” y afirmó “construyó un camino que no era de la guerrilla judía”

Una particular declaración dio el presidente de la República, Gustavo Petro, en la ceremonia en donde fue condecorado por Palestina, la cual se llevó a cabo en horas de la tarde del lunes festivo 3 de mayo en la Casa de Nariño.

Allí, el mandatario colombiano, en modo historiador, indicó de manera directa que Jesús era “judío palestino”, afirmando en ese escenario que construyó un camino que no era el de la guerrilla judía.

“Jesús era un judío palestino, esa era la nacionalidad de Jesús, bajo sojuzgación romana, y construyó un camino que no era el de la guerrilla judía”, expresó el jefe de Estado.

Y avanzó en su discurso: “En la biblia están las imágenes de la aparición del pueblo judío y del pueblo musulmán; ambos semitas, de acuerdo con la biblia, descendientes de Sem, de acuerdo a la cronología bíblica. Quienes nos critican, diciendo que somos antisemitas, no tienen ni idea de la biblia siquiera, no la han leído; porque si la leyeran sabrían que en esos libros antiguos está la historia de los dos pueblos bajo el mismo padre”.

También dijo: “De alguna manera Yasir Arafat sintió el instinto, como Pizarro aquí en Colombia, de lo que podía ser la posibilidad de la paz en el camino de la humanidad; una paz que es revolucionaria. No es la guerra la revolucionaria, como falsamente llegamos a creer nosotros mismos. Es la paz, la revolucionaria”.

Finalmente, retiró en su intervención: “Jesús era un judío palestino, esa era la nacionalidad de Jesús, bajo sojuzgación romana, y construyó un camino que no era el de la guerrilla judía, que andaba a su lado y lo contemplaba; un camino de palabras y construyó unas palabras basadas en el amor y en la vida. Y a mí me da la impresión de que la revolución mundial de hoy no levanta una simple bandera roja como antaño; quizás sea roja, pero es la bandera de la vida lo que significa la bandera revolucionaria”.