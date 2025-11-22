Suscribirse

Daniel Quintero, a juicio

Quintero dijo que defenderá su inocencia e invitó a universidades del país a seguir el curso de las audiencias.

Redacción Confidenciales
22 de noviembre de 2025, 6:23 a. m.
Daniel Quintero, precandidato presidencial.
Este viernes comenzó la preparación del juicio que enfrentará el exalcalde de Medellín Daniel Quintero por las presuntas irregularidades cometidas con el terreno de Aguas Vivas, ubicado en un exclusivo sector rural de la capital de Antioquia.

SEMANA conoció que la Fiscalía presentará 13 testimonios y 35 testimonios de acreditación que podrían afectar al exmandatario, que insiste en aspirar a la presidencia a pesar de que la Registraduría le negó su inscripción por firmas.

Contexto: Así reaccionó Daniel Quintero a sanción de la Procuraduría: “Apelaré en el Consejo de Estado”

Además de estas personas, el ente de investigación recaudó 3.934 pruebas documentales que podrían demostrar el supuesto entramado de corrupción. Quintero dijo que defenderá su inocencia e invitó a universidades del país a seguir el curso de las audiencias.

