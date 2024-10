Dura crítica al presidente Petro por cuestionar el retiro del embajador de Colombia en México: “Miente nuevamente”

“Yo lo nombré embajador por joven, no solo por joven, pero porque era un reconocimiento a la lucha juvenil en Colombia. Eso era. En un país que ha dado la lucha progresista en América Latina, como México, y por ser joven lo destituyen. Porque dicen que no tiene la experiencia adecuada”, dijo el presidente desde México, donde asiste a la posesión de Claudia Sheinbaum como nueva presidenta de ese país.

“La procuradora, una cosa... En Colombia existe una gran discusión alrededor de eso. A mí me sacaron de la Alcaldía por la misma instancia. Ese es un negacionismo que es exclusivo de la derecha. Ya ella se va, creo, pero hizo el daño. Y lo sigue haciendo. Es la forma de actuar de las extremas derechas en América Latina. Negar la diferencia, eliminar la diferencia e incluso llegar a eliminar la diferencia violentamente, como la historia latinoamericana sabe y conoce”, manifestó.

“El presidente Gustavo Petro miente nuevamente: Al señor Álvaro Moisés Ninco lo sacó de la embajada en México, el Consejo de Estado, no la Procuraduría. Lo sacaron por no tener estudios y experiencia, no por ser joven”, dijo.