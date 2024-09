Canciller Luis Gilberto Murillo retiró al embajador de Colombia en México, Moisés Ninco, tras decisión del Consejo de Estado

“El señor Álvaro Moisés Ninco Daza no pertenece a la carrera diplomática y consular (…) y no acreditó título de posgrado en cualquier modalidad. En el mismo sentido, el nombrado no acreditó experiencia profesional relacionada, ya que en la página web de la Presidencia se relacionó su experiencia, misma que no se encuentra relacionada con el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario”, argumentaron.