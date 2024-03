Esta es la estrategia jurídica del embajador en México, Moisés Ninco, para atornillarse al cargo. Presidencia y Cancillería están detrás

El polémico nombramiento de Álvaro Moisés Ninco como Embajador de Colombia en México está pendiendo de un hilo. A mediados de noviembre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que el activista no cumplía con los requisitos académicos para ocupar un cargo de esta magnitud. No cuenta ni con título universitario.

Conociendo esa grave falencia, la Presidencia y la Cancillería se fueron por las ramas en los recursos de revisión y reposición que presentaron ante el Tribunal. Con la intención de encontrar un vacío legal y técnico, aseveraron que el fallo debe ser declarado nulo, porque el presidente Gustavo Petro no fue consultado sobre la existencia de la demanda en contra del nombramiento. Ese es el argumento.

“El presidente de la República tiene interés en el proceso, y no fue notificado personalmente de los autos admisorios de las demandas electorales”, señala el concepto conocido en exclusiva por SEMANA.

Lo cierto es que Ninco no estaba preparado para este cargo, y ya son tres las investigaciones que tiene abiertas, mientras él se victimiza en redes sociales y afirma que ocurre es una lawfare (guerra legal) contra él y el gobierno Petro, son claros los motivos de las investigaciones.

“A todo el mundo lo trata mal. Es demasiado displicente con los subalternos, he recibido el peor de los tratos después de que se suponía que al ser militantes del Pacto Histórico la relación iba a cambiar”, señala una de las quejas que en su momento fue revelada en exclusiva por SEMANA.

La defensa

En este proceso, a Ninco le apareció otra mano salvadora: la Cancillería. Afirma que pese a lo dicho por el Tribunal no se presentó ninguna falla, “supuestamente se desconocieron las observaciones presentadas por la ciudadanía en relación con la hoja de vida del aspirante antes de realizar el nombramiento, no obstante que, la publicidad no es un requisito de existencia o validez sino de eficiencia y oponibilidad frente a terceros ajenos a la actuación administrativa”.