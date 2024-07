“Esto ya es ridículo”: Álvaro Moisés Ninco ataca a Procuraduría porque sancionó a quienes avalaron su nombramiento como embajador

“A la procuradora Margarita Cabello y su partido puede no gustarles que hayamos ejercido un liderazgo clave para la gestación y fundación del Movimiento Colombia Humana, pero sancionar funcionarios con el argumento de que eso no es ejercer un liderazgo es de un dogmatismo político absurdo”, escribió en sus redes sociales.

Además, dijo que la Procuraduría “decide sancionar a dos funcionarios por mi nombramiento porque ‘no se me puede catalogar como un líder juvenil’. Que nuestro liderazgo no guste al uribismo no es sorpresa, pero esto ya es ridículo. Procuradora Cabello, disimule que hace política desde su cargo”.