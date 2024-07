El embajador en México, Moisés Ninco, suma un nuevo cuestionamiento en su cargo que impacta a altos funcionarios del Gobierno

La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento confirmó que la experiencia que presentaba no alcanzaba el grado de sobresaliente y, por lo tanto, no debió haber sido avalado para ser el embajador de Colombia en México.

“Ambos funcionarios estaban obligados a recomendar no avalar su hoja de vida o, en su defecto, motivar razonadamente la decisión para considerarlo apto para ocupar el cargo, lo que no sucedió”, señalaron desde la Procuraduría.

No se trata de la única polémica que ha acumulado Ninco en el cargo. En noviembre de 2023, tras una demanda impuesta por la senadora Paloma Valencia y Adriana Marcela Sánchez el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó el nombramiento, precisamente, por no cumplir los requisitos para el cargo. Ahora la decisión está en manos del Consejo de Estado luego de que la Presidencia y la Cancillería la apelaran.

“De él he oído todo tipo de situaciones, es un excelente embajador. Su nombramiento se cayó por razones mecánicas, no por su condición ni porque no tuviera los títulos suficientes. En el caso de él, requería que la publicación de su hoja de vida en la página de la Presidencia durará cuatro días y se retiró al tercer día, pero eso no significa que no se vuelva a nombrar”, afirmó Leyva a SEMANA, quien dijo que supuestamente sí tenía las credenciales necesarias para el cargo.