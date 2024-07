Por avalar experiencia “falsa” para el cargo de embajador en México, suspenden a exminciencia y director de Función Pública

La Sala Disciplinaria de Juzgamiento confirmó que “la experiencia del postulado no alcanzaba el grado de sobresaliente para la compensación de requisitos, por lo que ambos funcionarios estaban obligados a recomendar no avalar su hoja de vida o, en su defecto, motivar razonadamente la decisión para considerarlo apto para ocupar el cargo, lo que no sucedió”.