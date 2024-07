¿Por qué el Consejo de Estado no ha definido el futuro de Moisés Ninco en la embajada de México? Hace un mes se estudia el caso

Por esa razón, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió anular el nombramiento del embajador, porque el funcionario no habría cumplido con todos los términos necesarios para quedarse con ese cargo.

Así mismo, el Gobierno habría desatendido y no se pronunció sobre las observaciones que hizo la ciudadanía sobre la hoja de vida de Ninco, lo que podría constituirse como en una vulneración a los procedimientos establecidos. Sobre esa decisión, Presidencia y Cancillería solicitaron anular el proceso que se adelanta contra la designación del polémico diplomático.

“El despacho evidencia que, en el presente asunto, la presunta nulidad no provino de la sentencia sino de etapas anteriores; razón por la cual no se cumple la procedencia de la nulidad para que pueda ser alegada después de dictada la sentencia”, advierte el fallo al rechazar las pretensiones de la solicitud de nulidad.

El asunto es que la resolución de dicha apelación sigue en trámite en el despacho del magistrado Barreto , razón por la cual la decisión de tumbar el nombramiento de Ninco Daza como embajador no se ha podido tomar en firme.

La Sala Disciplinaria de Juzgamiento confirmó: “La experiencia del postulado no alcanzaba el grado de sobresaliente para la compensación de requisitos, por lo que ambos funcionarios estaban obligados a recomendar no avalar su hoja de vida o, en su defecto, motivar razonadamente la decisión para considerarlo apto para ocupar el cargo, lo que no sucedió”.