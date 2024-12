Y agregó: “La JEP ha revelado que no tiene los 6.400 nombres, sino que solo tiene 1.934. Hay que ver si dentro de esos no se encuentran nombres de guerrilleros que fueron metidos como falsos positivos, nombres repetidos o que ni siquiera pueden ser soportados con números de cédula”.

Horas más tarde, el representante le respondió a la actriz con duros términos. “Margarita, no escupas para arriba, porque si hablamos de ser usados, no olvides que has sido tú quien has sido usada por las sustancias durante muchos años. Tanto que de esa bella mujer que tantos admirábamos, ya no queda mucho… solo una resentida y poco agraciada comunista”, expresó.