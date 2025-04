“A ustedes les pasa como a mí que hay cosas que los frustran. Por ejemplo: que a toda hora me digan que no me conoce nadie. Y con esa voz de tarro, con esa voz aguardentosa y yo casi ni tomo”, contó.

Y decidió contar su historia: “Llevo más de 4.000 días en el Senado, cuando termino de intervenir o de pronunciar un discurso en plaza pública, en una universidad o un foro, siempre alguien se me arrima con un vaso con agua, con unas pastillitas para la garganta o con mil recomendaciones. Pero saben cuál es la triste historia: la voz mía es así desde chiquita. Pero he sido senadora más de 4.000 días, he asesorado presidentes y alcaldes en temas de seguridad y justicia, he estudiado contraterrorismo y contrainsurgencia y muchos otros cursos y, hasta fui reserva del Ejército”, confesó.