Senadora Paola Holguín rechaza consulta popular de Petro. Dice que "a la fuerza quiere imponer una serie de reformas" y que realmente no le preocupan las pensiones, la salud ni el trabajo, sino imponer un modelo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/9wahiuCDSu

La congresista cuestionó dónde están esos mismos inconformes que reclamaban mejor educación, salud, no más reformas tributarias, frenar el alza de la gasolina, entre otros temas que no están siendo atendidos por el actual Gobierno.

“Petro ganó, pero la Constitución no perdió. En Colombia la Constitución y la ley siguen vigentes y cualquier reforma que se quiera hacer debería cumplir con los parámetros constitucionales y legales. No se vale que les choque el Congreso cuando no aprueban las reformas como ellos las quieren imponer”, agregó la congresista.