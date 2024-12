El congresista Hernán Cadavid arremete contra el Gobierno Petro por el presupuesto: “¿dónde están los resultados?”

“ El Gobierno viene a solicitar más recursos y presupuesto, pero por acá no aparecen los ministros que además tienen ejecuciones vergonzosas . Aquí no nos van a mover ni a la fuerza ni con gritos”, dijo Cadavid en un trino de X.

“Pero aquí no nos pueden venir a decir que denos más presupuesto, que las gobernaciones son muy malas y, ¿dónde están los resultados?, aquí hay 3.4 billones de pesos sin ejecutar y nos van a decir que los tenemos que premiar, así no puede ser. ¿Cuál es la condición para que esta Cámara esté aprobando siempre presupuestos y no tengan la capacidad de venir a pararse a defender un solo resultado?”, puntualizó el congresista.