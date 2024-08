¿El silencio de Sneyder Pinilla podría afectar el principio de oportunidad?

El exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla ha decidido ejercer su derecho a guardar silencio ante la Corte Suprema en la investigación que involucra a los congresistas Iván Name y Andrés Calle. Esta decisión ha suscitado interrogantes sobre su posible impacto en el principio de oportunidad al que aspira acogerse con la Fiscalía General.

Montenegro también destacó que “el derecho a guardar silencio o no autoincriminarse es un derecho de supremacía constitucional que no puede ser violentado por la Fiscalía ni por el juez, obligándolo a responder”. En este contexto, el abogado puntualizó que “seguramente, estas preguntas están en el marco o no del principio de oportunidad”.