¿Señora @ClaraLopezObre, creo que usted no es discapacitada, usted tiene dos manos funcionales con las cuales puede cargar su propio paraguas. No ponga a la policía nacional del país a que le lleven su paraguas, respete! Sabemos de su clasismo, pero ellos no son sus sirvientes. pic.twitter.com/3uMNaroQsW