Confidenciales Embajador británico en Colombia exaltó la cultura vallenata con un jocoso video: aprendió a tocar acordeón

El embajador del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Colombia, George Hodgson, utilizó sus redes sociales para expresar que pese a que no pudo asistir al Festival Vallenato, en Valledupar, aprendió a tocar unas cuantas notas en el acordeón.

“Me encontré con un acordeonero y terminé aprendiendo algo de acordeón”, escribió en su cuenta de Twitter.

En seguida, el experto, cuyo nombre es Eduard, le dijo: “el vallenato lo llevo en la sangre desde que nací [...] el que empuña un acordeón, no empuña un arma”.

Adicional, Eduard le enseñó un corto acorde y el embajador le respondió, entre risas, que “quizás necesita un par de tragos más” para aprender a tocar mejor este instrumento.

No alcancé a estar en el #FestivalVallenato2023 pero quería conocer más de este importante patrimonio cultural 🇨🇴.



Me encontré con un acordeonero y terminé aprendiendo algo de 🪗. ¿Sacamos una canción de vallenato #UKCOL?🤔



— Embajador Británico - George Hodgson (@HodgsonGeorge) April 29, 2023

El Festival Vallenato en Valledupar es una de las fiestas culturales más importantes de la región Caribe. Cada año reúne a más de 150 mil visitantes.

En su versión 56, el festival realizará un homenaje al maestro Luis Enrique Martínez, quien tuvo un papel fundamental en la historia de esta tradición. “Este es un homenaje, que es devolver las páginas que ha tenido la música vallenata, como nuestra juglaría fue dejando un legado que hoy por hoy lo potencializa en el tiempo”, explicó Rodolfo Araújo, presidente de la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata, en rueda de prensa, en la cual estuvo SEMANA.

“Luis Enrique es parte de la segunda generación, cuando el vallenato estaba en muchos aspectos en proceso de estructuración. Él nace en 1923, en Fonseca, en el norte del Valle de Upar. Sale de Fonseca con lo que la escuela le enseña. Ojo… la distribución relativamente desordenada de los cuatro aires del vallenato son diferentes a como se cree. Decía el maestro que él salió tocando Merengue y Puya, ‘Son no conocíamos, Paseo no había’, me decía”, explica Tomás Darío Gutiérrez, historiador y gestor cultural.

Por su parte, es importante señalar que en total serán 1.000 policías en la capital del Cesar, con el fin de reforzar los diferentes dispositivos de seguridad programados en el marco de la celebración de la versión 56 del festival de la Leyenda Vallenata, “esto es una clara muestra del compromiso de la Policía Nacional con la sociedad valduparense y con la cultura colombiana”, dijeron las autoridades.