Recomendaciones turísticas para los visitantes que llegan a Valledupar en el Festival Vallenato

El Festival Vallenato en Valledupar una de las fiestas culturales más importantes de la región Caribe, y del país y que reúne a más de 150 mil visitantes tiene una nutrida agenda para llevar a cabo desde este miércoles 26 de abril hasta el domingo 30. Sin embargo, además del Festival la capital del Cesar tiene otros atractivos para los visitantes.

Son muchos los sitios que se han convertido en iconos en la ciudad del vallenato y todo precisamente en torno a la música y la cultura y del majestuoso río Guatapurí.

Uno de estos sitios y el más recomendado para los turistas es la Glorieta de los Juglares, en donde se encuentran figuras de famosos compositores y artistas, entre los que se encuentran, Leandro Díaz, Emiliano Zuleta y los cantantes Diomedes Díaz, Poncho Zuleta y Jorge Oñate.

Más adelante en la amplia plazoleta del Parque de la Provincia se encuentran las estatuas del reconocido artista a nivel mundial Carlos Vives y el inmortal Kaleth Morales, además de un histórico avión que se ha convertido en un sitio ideal para sacar buenas fotografías y que guarda uno de los relatos de los años 80s en la popular época de la bonanza marimbera en Cesar.

Indiscutiblemente, si eres turista en Valledupar no puede dejar de visitar el río Guatapurí en cualquiera de sus espacios, un caudal de agua cristalina que nace en la laguna Curigua, en la Sierra Nevada de Santa Marta, y desemboca en la margen derecha del río Cesar, cerca a la ciudad, e incluso varios restaurantes y sitios de gastronomía y venta de bebidas han sido instalados a su alrededor.

Río Guatapurí es uno de los atractivos turísticos de Valledupar - Foto: Semana Dayanna Escorcia

Importante tener en cuenta que para estos días de fiesta las autoridades han dispuesto de horarios especiales para dar uso a ciertos espacios entre ellos el balneario del río, y quien no cumpla las medidas será sancionado con multas hasta de dos (2) salarios mínimos legales mensuales.

“Prohíbase el uso en el Balneario Hurtado del Río Guatapurí durante los días 26, 27, 28, 29 y 30 de abril, de 2023, en el horario comprendido entre las seis ( 6:00) p.m. hasta las seis (6:00) a. m. del día siguiente”, dice el decreto conocido por SEMANA.

En la ciudad ocurre un fenómeno particular y es que hasta la tumba del famoso compositor y cantante vallenato Diomedes Díaz, conocido también como el Cacique de la Junta y el Rey del folclor vallenato, es un sitio para visitar, donde fanáticos del artista llegan a tomarse fotos y quienes no tuvieron la oportunidad de conocerlo en vida, admiran y aprecian su fotografía y cantan algunas de sus canciones.

La tumba del artista es visitada por los turistas y por sus fanáticos - Foto: Semana Dayanna Escorcia

En su versión 56, el festival realizará un homenaje al maestro Luis Enrique Martínez, quien tuvo un papel fundamental en la historia de esta tradición. “Este es un homenaje, que es devolver las páginas que ha tenido la música vallenata, como nuestra juglaría fue dejando un legado que hoy por hoy lo potencializa en el tiempo”, explicó Rodolfo Araújo, presidente de la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata, en rueda de prensa, en la cual estuvo SEMANA.

Se cumplen 100 años del maestro juglar más importante en el desarrollo del acordeón en la música vallenata.

Valledupar espera más de 150 mil visitantes - Foto: Semana Dayanna Escorcia

“Luis Enrique es parte de la segunda generación, cuando el vallenato estaba en muchos aspectos en proceso de estructuración. Él nace en 1923, en Fonseca, en el norte del Valle de Upar. Sale de Fonseca con lo que la escuela le enseña. Ojo… la distribución relativamente desordenada de los cuatro aires del vallenato son diferentes a como se cree. Decía el maestro que él salió tocando Merengue y Puya, ‘Son no conocíamos, Paseo no había’, me decía”, explica Tomás Darío Gutiérrez, historiador y gestor cultural.

Medidas de seguridad

En total serán 1.000 policías en la capital del Cesar, con el fin de reforzar los diferentes dispositivos de seguridad programados en el marco de la celebración de la versión 56 del festival de la Leyenda Vallenata, “esto es una clara muestra del compromiso de la Policía Nacional con la sociedad valduparense y con la cultura colombiana”, dijeron las autoridades.

De acuerdo con un informe entregado por la misma Policía Nacional, el dispositivo también contempla actividades específicas como seguridad vial, protección del patrimonio cultural, protección ambiental, seguridad ciudadana y promoción del turismo, para lo cual cuenta con toda su oferta institucional durante este evento folclórico.

Finalmente, se fijó también un horario específico para el cierre de locales comerciales donde puedan venderse y consumir bebidas alcohólicas, durante los mismos días del 26 al 30 de abril.

“El horario de funcionamiento de los establecimientos de comercio donde se expendan y consuman bebidas embriagantes será entre las 2 p. m. -como hora de apertura- y las cuatro (4:00) a. m. del día siguiente, como hora límite de cierre”, dijeron las autoridades locales.