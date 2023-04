Festival Vallenato: este es el número de policías que estarán custodiando Valledupar

La Policía Nacional asumió la versión 56 del Festival de la Leyenda Vallenata como un compromiso con Colombia, y anunció que dispuso de toda su capacidad institucional para brindar seguridad y tranquilidad a la comunidad cesarense y los más de 150 mil visitantes que se proyectan llegarán a Valledupar durante la semana del festival.

“En total serán 1.000 policías que estarán llegando en las próximas horas a la capital del Cesar, con el fin de reforzar los diferentes dispositivos de seguridad programados en el marco de la celebración de la versión 56 del festival de la Leyenda Vallenata, esto es una clara muestra del compromiso de la Policía Nacional con la sociedad valduparense y con la cultura colombiana”, dijeron las autoridades.

De acuerdo con un informe entregado por la misma Policía Nacional, el dispositivo también contempla actividades específicas como seguridad vial, protección del patrimonio cultural, protección ambiental, seguridad ciudadana y promoción del turismo, para lo cual cuenta con toda su oferta institucional durante este evento folclórico.

Adicional al talento humano, el Departamento de Policía Cesar contará con un importante componente tecnológico, como radares para detección de la velocidad, alcohosensores, monitoreo por cámaras de vigilancia, morforad para la solicitud de antecedentes, PDA, botones de pánico, aplicaciones, entre otros, con lo cual se busca mejorar las acciones policiales.

Policía anuncia su dispositivo de seguridad para el Festival Vallenato - Foto: Suministrada a SEMANA por Policía

“Más de 30 policías de la Dirección de Tránsito y Transporte llegarán a la ciudad a realizar actividades de seguridad en el ingreso a la ciudad, así como en puntos estratégicos, con control a embriaguez, así como a diferentes infracciones de tránsito”, dijeron desde la Policía de Valledupar.

Por su parte, el personal de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural reforzará su presencia en zonas perimétricas de los cascos urbanos, en especial en casa campos, lugares de recreo, también con sus grupos de guías caninos adelantarán registros en terminales, aeropuerto, ingresos a eventos, a fin de detectar sustancias alucinógenas y explosivos.

Autoridades listas para el Festival - Foto: Suministrada a SEMANA por Policía

El grupo de Protección al Turismo, desde ya, efectúa controles en piscinas, balnearios y hoteles, verificando que cumplan con la normatividad vigente, así mismo este personal hace presencia en diferentes sitios turísticos del departamento, promoviendo este eje de la economía del Cesar.

“Invitamos a la ciudadanía para que brinden información, a través de nuestras líneas de emergencia 123, 122, 155, el aporte ciudadano es muy importante en la construcción de la seguridad ciudadana”, anotaron.

Las fechas del evento

Del 26 al 30 de abril, Valledupar será la ciudad protagonista, donde se vivirá la parranda más grande. Como cada año vuelve el Festival de la Leyenda Vallenata, uno de los eventos más destacados en el país, que tiene como protagonista la tradición del Valle de Upar y sus alrededores, el vallenato.

En su versión 56, el festival realizará un homenaje al maestro Luis Enrique Martínez, quien tuvo un papel fundamental en la historia de esta tradición. “Este es un homenaje, que es devolver las páginas que ha tenido la música vallenata, como nuestra juglaría fue dejando un legado que hoy por hoy lo potencializa en el tiempo”, explicó Rodolfo Araújo, presidente de la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata, en rueda de prensa, en la cual estuvo SEMANA.

Se cumplen 100 años del maestro juglar más importante en el desarrollo del acordeón en la música vallenata.

El festival vallenato cumple su edición número 56 - Foto: Cortesía: TBL LIVE

“Luis Enrique es parte de la segunda generación, cuando el vallenato estaba en muchos aspectos en proceso de estructuración. Él nace en 1923, en Fonseca, en el norte del Valle de Upar. Sale de Fonseca con lo que la escuela le enseña. Ojo… la distribución relativamente desordenada de los cuatro aires del vallenato son diferentes a como se cree. Decía el maestro que él salió tocando Merengue y Puya, ‘Son no conocíamos, Paseo no había’, me decía”, explica Tomás Darío Gutiérrez, historiador y gestor cultural.

Y añadió, “él enseñó con maestría la Puya y el Merengue. Él llegó a Pivijay y se convirtió en un rey. Si ustedes quieren descubrir una religión en torno a un músico, vayan al río Magdalena, que el dios es Luis Enrique Martínez. Si a usted no le gusta Luis Enrique, es mejor que se vaya porque desde las 6:00 a. m. y todo el día le van a poner a Luis Enrique Martínez”.

El Festival de la Leyenda Vallenata se divide en varios eventos. “La joya de la corona”, como dice la fundación, son los concursos en sus diferentes categorías:

Categoría profesional

Categoría aficionada

Categoría juvenil

Categoría infantil

Asimismo, las personas podrán disfrutar de la piqueria y del concurso de Canción inédita, donde se conocerán a los nuevos hacedores y compositores de la música vallenata. Además del son de acordeones y de los versos de las composiciones, en este festival también hay baile y expresiones folclóricas.

“También tenemos la danza del pilón, que es uno de los bonitos encuentros que tiene Valledupar con su pueblo, porque son más de 115 grupos de 45 parejas que van a participar en el desfile del pilón. También tenemos el desfile de los jeeps parranderos, conversatorios”, señaló Rodolfo Araújo.