¿No se trata de dinero? Manager de Silvestre Dangond revela la verdadera razón de la ausencia del cantante al Festival Vallenato

El próximo 26 de abril se realizará una nueva edición del Festival Vallenato. Sin embargo, el público está consternado frente a la posibilidad que uno de los mayores exponentes del género, Silvestre Dangond, no esté presente.

Con el pasar de los días, la especulación se hizo cada vez más fuerte, por lo que el propio equipo de Dangond salió a hablar sobre su participación en el Festival. El rumor surgió por la información difundida por el medio de comunicación El Plateño, la cual afirmaba que el guajiro habría rechazado la suma de 700 millones de pesos para cantar en el Festival.

Silvestre Dangond no estará en el Festival Vallenato 2023. - Foto: Fundación Festival de la Leyenda Vallenata

No obstante, por más dinero que fuera, el medio señaló que para el artista no fue suficiente. Aquella versión despertó varias críticas en la opinión pública, señalando a Dangond como una persona que ‘perdió la humildad’, decepcionando a su fanaticada. La información no había sido confirmada o negada por el equipo del cantante de vallenato. No obstante y dado el factor mediático que tuvo el rumor, se conoció la verdadera razón.

A partir de lo expuesto por El Pilón, medio de comunicación de Valledupar, Carlos Bloom, mánager del intérprete, afirmó que la versión tomada con fuerza no era real, por lo cual las pretensiones económicas no son la razón para que él no se presente. El verdadero motivo sería el retiro de Dangond de los escenarios, el cual fue anunciado desde diciembre del año pasado.

La razón es el retiro de los escenarios por parte de Dangond, el cual se conoció con anterioridad. - Foto: Redes sociales

Esta información cuenta con más respaldo, debido a que el propio cantante le comunicó al público la decisión de retirarse por un tiempo de las tarimas. Durante su participación en el Festival Nacional de Compositores, le dio a conocer a su público la información.

“Me duele decirlo y estaba esperando un sitio ideal para decirlo, pero a partir del 14 de enero: chao, familia, chao. Y volveré cuando lo sienta y volveré cuando me sienta diferente, con ganas de hacer algo para ustedes de una manera como se lo merecen, porque ustedes me lo han dado todo y merecen todo de mí”, afirmó Dangond.

Por otro lado, El Pilón también indicó que la organización del Festival confirmó que nunca le ofreció aquella suma del artista al cantante. Estas declaraciones, tanto de las personas detrás del evento como del equipo de Dangond, hicieron que la buena reputación del cantante de vallenato volviera a estar positiva.

Sus seguidores señalaron que las personas que viralizaron la primera versión se ‘dejaron meter los dedos en la boca’ y fueron engañados con gran facilidad. Además, manifestaron que deberían pedir perdón por los calificativos e insultos que le dirigieron a Dangond.

El artista no ha especificando en su regreso a los escenarios. ¿Le dará prioridad a sus negocios? Foto Gettyimages. - Foto: Foto Gettyimages

Si bien el guajiro estará apartado de los escenarios, no lo estará de sus negocios. El Pilón indicó que, aunque no tocará en el Festival Vallenato, Dangond estará enfocado con la inauguración de su restaurante ‘El Rubí: Cocina del Autor’, ubicado en el Centro Comercial Unicentro de Valledupar.

Desde mediados del año pasado, el diseño externo del lugar ha estado presente en uno de los locales del centro comercial. Es por eso que, un año después, todo parece indicar que la construcción habría finalizado y todo estaría listo para darle la bienvenida a sus seguidores. No obstante, el equipo del artista no ha confirmado que la inauguración se lleve a cabo dentro de poco tiempo.

Otro de los negocios del guajiro es un bar llamado ‘Místico, piano bar’, el cual está ubicado en Miami y contó con la participación de Abelardo de la Espriella y Gilberto Santa Rosa. Al igual que el restaurante, durante el último año se ha venido haciendo una campaña de mercadeo en redes sociales. Por las imágenes compartidas en redes sociales, el lugar adopta una estética sofisticada y de lujo.