Yeison Jiménez reveló qué piensa del presidente Gustavo Petro, ¿qué dijo del mandatario?

En las últimas horas, el reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, salió en una entrevista con la periodista Eva Rey en donde tocaron varios temas polémicos de su vida privada y su carrera.

Entre otras cosas, el artista reveló que a sus 14 años estuvo viviendo con una jovencita de 13 años y que ese mismo año fue cuando tuvo relaciones sexuales por primera vez.

Yeison Jiménez se prepara para su gira por Australia - Foto: Cortesía Paola España Comunicaciones.

Así, el artista contó las veces que ha besado a una modelo en sus vídeos, destacando que de al menos 50, en 3 de ellos ha besado a alguna de sus modelos, aunque “son muy guapas”.

Eva le preguntó a Yeison especialmente sobre política, pues quiso sacarle por quién había votado en las elecciones presidenciales del 2022, pero no lo logró. Sin embargo, sí logró escuchar lo que pensaba de cada candidato.

Así las cosas, Yeison afirmó que Gustavo Petro es un político que “habló muchas cosas de las cuales estoy de acuerdo en un 40 %. Es una persona extremadamente inteligente, pero que en lo que va del año no ha tenido una lógica. Ha sido muy inestable su participación en una presidencia. Es una persona que no ha podido estabilizar este país. Cuando estaba en campaña tenía todas las soluciones para todo y en este momento no hay soluciones para nada, absolutamente”.

Respecto a Federico Gutiérrez, aseguró: “Fico es una excelente persona, pero Fico no era un cambio. Rodolfo era un tiro al aire. Pero si estuviéramos con él (como planteó Eva) hubiera habido un poquito más de mano dura para muchos sectores”.

Gustavo Petro, Fico Gutiérrez, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo aspiraron a la presidencia de Colombia. - Foto: SEMANA

Además, dijo que le encantaría sentarse “con el señor Gustavo Petro. Porque yo pienso que él tiene ideas muy buenas. Ideas (enfatizó), acciones pésimas. Entonces yo pienso que si el man hace tres o cuatro cambios en lo que está haciendo le va a ir muy bien”.

Y enumeró las cosas que se debían cambiar, desde su óptica de ciudadano colombiano y empresario: “Es hacer respetar la fuerza pública. Hacer respetar los derechos de la gente y solamente una cosa que tiene que hacer cualquiera que se suba allá (al poder). Revise para dónde se va la plata. Ya”.

Gustavo Petro se Posesionó como presidente de Colombia el 7 de agosto del 2022 - Foto: Guillermo Torres /Semana

“Alguien me preguntó cómo cambiamos a Colombia”, ante lo que Yeison contestó: “Nosotros tenemos que hacer responsables a los políticos por el dinero. Ellos se ganan -y esto lo sabe todo Colombia- un porcentaje por cada vaina (obra o proyecto) que ellos aprueban. Es decir, ellos le aprueban un puente a tal departamento y el 7 % se los van a consignar allá, porque tantos políticos se reunieron y dijeron ese es el 7, el 10 y el proyecto se lo lleva a usted”, sentenció el artista.

Yeison habló sobre su carrera musical

Pasado el tema de la política, Eva le preguntó por sus colegas y amigos, Pipe Bueno y Jessi Uribe. Sobre ellos, Yeison fue enfático en que con Pipe tienen al menos 10 años de amistad y decenas de anécdotas. Así como habló sobre su tour en Australia, en donde dijo que se va sin su esposa.

Sobre la gira, el artista se presentará en Sidney y Melbourne, el 21 y 22 de abril, respectivamente, en donde tuvo sold out. Lo cual se convierte en un hito, dado que Yeison es el primer artista del género en presentarse en este país con toda su banda.

Yeison Jiménez reveló detalles de su amistad con Pipe Bueno, tienen muchas anécdotas - Foto: Cortesía Paola España Comunicaciones.

Entre tanto, las ciudades de Valledupar, Neiva, y la Dorada, en Colombia, disfrutarán del talento de Yeison Jiménez, al igual que países como Costa Rica y Venezuela, que se encuentran entre las fechas ya confirmadas en la agenda del cantante.

Asimismo, Yeison Jiménez está nominado a los Premios Nuestra Tierra, en dos categorías como ‘Mejor Artista Popular’ y ‘Mejor Canción Popular’ con De Pura Rabia; las votaciones gratuitas ya están habilitadas en la página oficial hasta el 10 de mayo.

Por otro lado, el caldense está nominado a ‘Mejor Artista Regional Popular’ en los Premios Heat que exaltan la música latina en el mundo; las votaciones ya se encuentran abiertas en la App de descarga gratuita LosHeat.Tv.