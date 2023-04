Yeison Jiménez se confesó y reveló la millonaria cifra que paga en impuestos en Colombia

Uno de los cantantes de música popular más reconocidos en Colombia es Yeison Orlando Jiménez Galeano, mejor conocido como Yeison Jiménez, quien durante su carrera artística, ha logrado el reconocimiento en escenarios nacionales e internacionales gracias a temas como Aventurero, Bandida y Por qué la envidia y se ha ganado el corazón de millones de personas no solo por su talento, sino también por su historia de vida.

Precisamente, en entrevista con la periodista Eva Rey, el artista nacido en Manzanares, Caldas, reveló algunos datos de su vida que muchos de sus seguidores desconocían hasta el momento. Entre los temas que tocaron, el artista se refirió a los emprendimientos que tiene actualmente y a los gastos de más que tiene, como por ejemplo, los impuestos.

“Yo tengo 8 empresas. Vengo de estar organizando los impuestos de mayo. Un hombre como Yeison Jiménez tiene que pagar casi 500 millones de pesos, pero estamos hablando de dos declaraciones de renta”, dijo el artista.

En medio de sus declamaciones, Yeison señaló también que al año debe pagar cerca dos mil millones de pesos, pero que aunque es una suma grande, no le duele pagarlo porque quiere ver un cambio en el país.

“No me duele pagar un impuesto porque yo quisiera que mi país cambiara. No estoy diciendo que me alegra... Duele consignar dinero a una cuenta en un banco que no le va a llegar el dinero a los niños más pobres del país, pero a uno dentro su responsabilidad como ciudadano le compite llevar la platica y entregársela. De ahí para allá no podemos hacer nada, de ahí para allá están las elites mandando hacer lo que se les da la gana” aseguró Jiménez.

En entrevista con la periodista Eva rey, el artista reveló que no le duele pagar los impuestos, porque quiere que el país cambie. - Foto: Instagram de @yeison_jimenez

Asimismo, el artista tocó varios puntos sobre el ámbito político del país y ante la pregunta de por quién votó en las elecciones presidenciales, el artista contesto: “Fico es una excelente persona, pero Fico no era un cambio. Rodolfo era un tiro al aire”. Sin embargo, reveló que no votó por Gustavo Petro, pero señaló que “Fajardo hubiera sido un buen presidente, pero es tibio”.

¿En qué momento llegó a cobrar hasta 100 millones de pesos?

Yeison Jiménez se había convertido en tendencia, luego de unas recientes declaraciones que dio en el programa de Los Informantes, donde comentó que los primeros temas que lanzó no fueron de gran ayuda, además abordó el tema de los cobros por sus shows.

Cada cantante, con el paso del tiempo y según su reconocimiento, establece un monto para demostrar su talento. Jiménez no es la excepción, por lo que el precio de sus presentaciones en vivo ronda los 100 millones de pesos colombianos.

Como a otros artistas del género del despecho, en sus comienzos a Yeison Jiménez le tocaba ajustarse acorde a la tarifa que el público estaba dispuesto a pagar, muchas veces por conveniencia, con sumas que no sobrepasaron los 200.000 pesos por show.

No obstante, el talento del caldense le permitió ir creciendo conforme el tiempo iba pasando y, ya hace una década, Jiménez llenaba plazas. Sin embargo, fue en 2018 cuando el nombre del intérprete de música popular se expandió masivamente gracias a la canción Aventurero.

De acuerdo con el artista, los números de dicho tema “son reales”, fue la canción en la que “no hay magia de nada, película de nada”, sino que su crecimiento fue orgánico.

“Solo le hicimos una promoción de radio y la canción fue el ‘hit’. Duró 14 meses como número uno en Colombia y me abrió las puertas a nivel internacional”, rememoró el famoso cantante.

Yeison Jiménez - Foto: Instagram @yeison_jimenez - Foto: Instagram @yeison_jimenez

En la misma vertiente, tras el popular sencillo, con millones de visualizaciones en las plataformas digitales, el precio de los conciertos tuvo un cambio importante para Yeison. Con ello, el negocio de la música, es decir, su vida, tuvo nuevos números.

“‘Aventurero’ me triplicó el precio. Me llamaba la gente a decirme: ‘Véndame 20 fechas’. Yo decía que eran como dos o tres meses”, mientras que el cantante también procedía a responderles a los interesados:”’No, no puedo, pero le vendo 10 y le valen el triple’”.

Con ello, el oriundo de Manzanares indicó en Los Informantes que el reconocimiento público fue el que le permitió cobrar por su trabajo.

“Yo llegué a cobrar más de 100 millones de pesos cuando llegó ‘Aventurero’. Antes de ‘Aventurero’ nosotros cobrábamos entre 35 y 45 millones”, reveló Yeison Jiménez.

Yeison señaló también que al año debe pagar cerca dos mil millones de pesos, pero que aunque es una suma grande, no le duele pagarlo porque quiere ver un cambio en el país. Instagram @yeison_jimenez - Foto: Instagram @yeison_jimenez

Para finalizar, son 11 años de una carrera que el caldense ya siente consolidada. Además, puntualizó que ya superó las 2.800 presentaciones en diversos escenarios de Colombia y fuera del país.