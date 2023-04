A humorista de ‘Sábados Felices’ no lo dejaron entrar a Aruba: “En mis 17 años de carrera nunca me había pasado”

Aruba es una de las cuatro naciones pertenecientes al Reino de los Países Bajos. Es una isla muy reconocida ubicada en el Mar Caribe en la que habitan alrededor de 112 mil personas. Su capital es Oranjestad y sus idiomas oficiales son el neerlandés y papiamento, aunque es oportuno destacar que gran parte de la población habla inglés o español.

La moneda oficial de esta isla es el florín arubeño y su fiesta nacional es celebrada los 18 de marzo de cada año. A pesar de que Aruba pertenece al Reino de los Países Bajos, allí no se pueden realizar diligencias relacionadas a la adquisición de ciudadanía o pasaporte de esa nación.

“Aruba se clasifica constantemente como una de las islas más seguras del Caribe y tiene una infraestructura moderna del ‘primer mundo’ que hace que los visitantes se sientan cómodos y seguros. Mientras Aruba lograba su ‘Status Aparte’ hace décadas, hoy sigue siendo un país que forma parte del Reino de los Países Bajos”, explica el sitio web Aruba.

Esta es una de las islas más concurridas por los turistas, pues en comparación con otros lugares, Aruba puede resultar un poco más económico y le brinda a sus visitantes grandes paisajes acompañados por el sol, la brisa y el mar.

Sin embargo, una isla como Aruba no solo es visitada por turistas que van a descansar en sus días de vacaciones, pues también es un lugar ideal para que muchas personalidades de la farándula colombiana realicen sus respectivas presentaciones artísticas.

En este sentido, en las últimas horas uno de los humoristas más reconocidos del país, parte del elenco del popular programa del Canal Caracol ‘Sábados Felices’, publicó un video a través de su cuenta oficial de Instagram manifestando que tenía una presentación en Aruba, junto con otros compañeros, pero a él no lo dejaron entrar a la isla.

Se trata de Jhovanoty, uno de los comediantes más cotizados de suelo cafetero. El humorista subió el video el sábado 15 de abril y afirmó que aunque hizo hasta lo imposible por tratar de resolver la situación en migración para poder entrar a Aruba, las autoridades de la isla no lo dejaron ingresar. Se mostró triste por no poder presentarse en este territorio.

“Confirmo que ya me encuentro acá en el aeropuerto de Aruba. Llegamos hoy en el primer vuelo, a las 10 de la mañana llegamos y ya son las 6 de la tarde y no logramos salir de migración. ¿Por qué? La verdad no sé, todos los documentos estaban en regla, el empresario que organizó el evento también me cuenta que presentó toda la documentación que le pidieron, no solamente fue conmigo sino que también con los músicos de Yeison Jiménez que estaban esperando conmigo, también con Elder Dayan, Yeison; también me los encontré en la misma oficina con el mismo inconveniente”, afirmó Jhovanoty en su video.

“Con esto quiero confirmarles que llegamos aquí a Aruba, de hecho mi equipo llegó primero que yo y ellos sí pasaron, Don Jediondo también pasó, pero solamente que ellos ven caritas y yo no pasé junto con otro grupo de personas que venían en el mismo vuelo. Ojalá que esto podamos resolverlo para una próxima presentación aquí en Aruba. Hicimos hasta lo imposible para intentar resolver, pero no se pudo”, agregó.

El humorista concluyó diciendo que en toda su carrera nunca le había pasado eso. “En mis 17 años de carrera nunca me había pasado eso, en ninguna ciudad. Acabamos de llegar de Australia, de Europa, nunca sucedió esto y me viene a pasar aquí en Aruba. Que lastima”.

El seceso generó una gran cantidad de reacciones a través de las redes sociales. A pesar de no haber podido ingresar a Aruba, Jhovanoty dijo que el evento sí se terminó realizando con Don Jediondo y demás artistas.