Este es el secreto del humorista Jhovanoty para usar las prendas que tanto le gustan

Jhovany Ramírez, conocido como Jhovanoty, es un locutor, humorista y presentador famoso en Colombia. Sus imitaciones y sus comentarios humorísticos siempre lo han destacado como un gran artista.

Aunque poco habla de su vida personal, Jhovanotyconversó sobre su relación con su cuerpo y sobre lo que significa para él tener unos kilos de más.

En entrevista para el programa La Red, de Caracol Televisión, el reconocido locutor habló sobre su condición de salud y sobre los comentarios negativos que ha recibido en varias ocasiones.

“Cuando se encuentran con alguien y le dicen: uy, pero como está de gordito. Uy, pero se toma la sopa con juicio. O sea, para ti, que lo acabas de decir, es un comentario insignificante; pero a la persona a la cual se la estás diciendo, esa persona lleva recibiendo ese mismo comentario y durante un año viene sintiendo ese mismo tipo de comentarios. Entonces en una persona que tenga, pues que sea un poco susceptible, ralla muchísimo. De hecho, a mí a veces también me ralla porque me parece que no debe ser parte de un saludo. Es descortés...”

El humorista señaló algunas de las acciones que vive a diario a causa de su peso. Sin embargo, no aclaró si tiene un diagnóstico de sobrepeso, brindado por un médico.

“Solamente los gordos sabemos lo incómodo que es uno ponerse los zapatos. Lo incómodo que es que a la hora de uno ponerse las medias uno no puede hacer así, sino que toca ponérselas así. Que yo cuando me cepillo el sobrante de la crema no cae en el lavamanos, sino que me queda aquí manchándome la camiseta. Que yo me siento y el caucho del bóxer se me dobla de para fuera. Para mí eso no es chévere. Yo no encuentro tranquilidad en eso”.

El locutor hizo una gran revelación sobre un elemento que utiliza para poder lucir cómodamente las prendas de vestir que tanto le gustan.

“Yo utilizo faja porque se me hace que la ropa que a mí más me gusta me queda más bonita con faja. Antes duraba muchísimo porque tocaba (seña de apretar algo con fuerza)... y poner los brochesitos”, dijo.

Asimismo, Jhovanoty señaló que empezó a darse cuenta de su estado físico, a través de afecciones de salud que comenzaron a volverse muy frecuentes.

“Más o menos de lo que vengo engordándome hace como cinco años aproximadamente. Precisamente por eso me entró la preocupación, porque me empezaron a dar mareos esporádicos, porque me empezó a dar dolor de cabeza, son detallitos que uno dice: bueno, un dolor de cabeza cualquiera lo puede tener. Entonces me fui a hacer chequeos y estaba con triglicéridos, colesterol alto...”

“Qué pereza”, problemas en las redes por su imitación sobre Gustavo Petro

De acuerdo con lo relatado por el nuevo integrante de Día a día, dentro de su gira artística por todo Colombia quiso incluir un set el cual llamó Petro escucha, donde imitaba al presidente Gustavo Petro y le daba un tono divertido. Este espacio funcionó como escenario para interactuar con sus espectadores y fanáticos, tocando diversos temas graciosos.

No obstante, al querer publicar un fragmento de este show, usuarios comenzaron a denunciar y reportar el video, haciendo que Facebook lo bajara y no lograra ser visto por los interesados. Jhovanoty no dudó en mencionar que sabía que eran personas que no estaban cómodas con este humor, pero lo que buscaba era despertar risas y divertir.

“Imagínense que, en la gira, la gira que estoy haciendo por Colombia, estoy haciendo un ejercicio que le puse Petro escucha. Es un set del show donde la gente le pregunta al ‘presidente’ y yo respondo inmediatamente a las preguntas que me hacen. Es un ejercicio que sale muy bacano, muy chévere, porque es una interacción, es improvisado”, relató al inicio del video.

El humorista mencionó lo mucho que demoró en subir el contenido a su cuenta de Facebook, por lo que le daba pereza ver tantos “apasionamientos” que nublaban el carácter y la inteligencia de la gente.

“Hoy subí el primer capítulo, tal vez se demoró 15 o 20 minutos en estar al aire en Facebook y mis redes sociales, pero ya en Facebook lo reportaron y me lo hicieron bajar. Qué pereza, qué pereza que la gente se llene de tantos apasionamientos”, dijo.