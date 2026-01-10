CONFIDENCIALES

En minutos, ¿Cuánto habló Petro y cuánto Trump en la llamada telefónica?

Según aseguró Petro en la Plaza de Bolívar, “yo traté de no hablar tanto, pero me queda de para arriba”.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
10 de enero de 2026, 7:53 a. m.
Gustavo Petro habló con Donald Trump durante una hora en total.
Gustavo Petro habló con Donald Trump durante una hora en total. Foto: AP, Presidencia, Adobe

Hay un dato curioso en la llamada entre Petro y Trump que evitó una catástrofe mayor en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Como se sabe, la conversación duró una hora, un tiempo absolutamente inusual en una charla con un presidente norteamericano. Fue tanto el tiempo que muchos se preguntaron si esa extensión había sido por cuenta del mandatario colombiano, quien en el discurso en la plaza aseguró que “yo traté de no hablar tanto, pero me queda de para arriba”.

Primera fotografía de la llamada de Gustavo Petro con Donald Trump

El embajador Daniel García-Peña dijo lo que se pensaba obvio: Petro habló más que Trump. El diario The New York Times le preguntó directamente al presidente colombiano y respondió así: él habló 45 minutos, y Trump, 15 minutos.

Más de Confidenciales

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump

En minutos, ¿Cuánto habló Petro y cuánto Trump en la llamada telefónica?

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump.

“Se parecía a un computador”: la historia del dispositivo que tuvo que usar Petro para hablar con Trump

Casa de Nariño Gustavo Petro

Habrá cumbre en Bogotá sobre la crisis de Venezuela

Zapatero ha sido famoso por su cercanía con el régimen de Maduro.

José Luis Rodríguez Zapatero, el mediador secreto en Venezuela

El presidente, Gustavo Petro, el 10 de diciembre de 2025 en el consejo de ministros adelantado en la Casa de Nariño, en Bogotá

¿Ministros del Gobierno Petro contra la oposición?

Pedro Sánchez e Iván Cepeda.

La ruta de Iván Cepeda en España, la misma de Petro en 2022

Armando Benedetti, Angie Rodríguez y Carlos Carrillo.

Carlos Carrillo seguirá al frente de la UNGRD, en medio de la disputa con Angie Rodríguez

El aumento desbordado del salario mínimo para 2026 presionará la inflación, las cuentas fiscales y el mercado laboral.

La tormenta perfecta que vive el sector empresarial

Álvaro Uribe y Delcy Rodríguez.

Álvaro Uribe dio su opinión sobre la visita de Delcy Rodríguez a Colombia; esto dijo

El ministro del Interior, Armando Benedetti.

Armando Benedetti celebra respuesta de Donald Trump sobre reunión con Gustavo Petro: “Saldrá muy bien”

Noticias Destacadas