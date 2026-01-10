En minutos, ¿Cuánto habló Petro y cuánto Trump en la llamada telefónica?

Hay un dato curioso en la llamada entre Petro y Trump que evitó una catástrofe mayor en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Como se sabe, la conversación duró una hora, un tiempo absolutamente inusual en una charla con un presidente norteamericano. Fue tanto el tiempo que muchos se preguntaron si esa extensión había sido por cuenta del mandatario colombiano, quien en el discurso en la plaza aseguró que “yo traté de no hablar tanto, pero me queda de para arriba”.

Primera fotografía de la llamada de Gustavo Petro con Donald Trump

El embajador Daniel García-Peña dijo lo que se pensaba obvio: Petro habló más que Trump. El diario The New York Times le preguntó directamente al presidente colombiano y respondió así: él habló 45 minutos, y Trump, 15 minutos.