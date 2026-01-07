Primera fotografía de la llamada de Gustavo Petro con Donald Trump

El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) confirmó que el presidente Gustavo Petro sostuvo una comunicación con Donald Trump este 7 de enero y divulgó la primera fotografía del momento.

“El presidente Gustavo Petro sostuvo llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump”, escribió la entidad en su cuenta oficial de X.

En la imagen se observa al jefe de Estado en un despacho de la Casa de Nariño, con un teléfono alámbrico en la mano. Al otro lado de la línea estaba Trump, con quien se ha enfrentado constantemente.

El Dapre insistió en que esta comunicación estuvo marcada en la diplomacia: “En ejercicio de la diplomacia, el presidente Gustavo Petro sostuvo llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump”.

Hasta ahora, se desconocen detalles de la llamada de los dos mandatarios, pero se sabe que se da en medio de sus diferencias por la lucha contra las drogas y la situación de Venezuela.